Meer gevallen bankhelpdeskfraude met babbeltruc

Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Denk niet dat het u niet overkomt, want de oplichters zijn zeer behendig met hun smoezen. De politie is alert op deze vorm van criminaliteit. Al diverse keren zijn de videobeelden van oplichters die met de buitgemaakte pinpassen geld pinnen, naar buiten gebracht onder andere via www.politie.nl en lokale of landelijke opsporingsprogramma’s. Lees hieronder meer over deze oplichtingstruc en hoe u kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt.

Vertrouwd telefoonnummer?

Een andere truc die nog steeds vaak voorkomt is de telefonische variant. Dan belt een zogenaamde bankmedewerker op met een schijnbaar vertrouwd telefoonnummer. De oplichter probeert dan slachtoffers over te halen geld over te maken of gevoelige gegevens te achterhalen. In sommige gevallen is er sprake van een combinatie: dan krijgt het slachtoffer eerst een nep-bankmedewerker aan de telefoon, die zegt dat er een collega zal langskomen om zaken te regelen.

Voorkom dat je wordt opgelicht

Slachtoffers van deze slinkse vorm van oplichting kunnen veel geld kwijtraken. Onthoud dat een bank nooit via de telefoon om inloggegevens en pincodes zal vragen. Ook zal de bank nooit iemand bij u langs sturen om bankpassen op te halen of vragen om een pas op te sturen.

Wanneer uw bank u ongevraagd en onverwacht belt en u snel actie moet ondernemen (bijvoorbeeld om uw geld veilig te stellen), vraag dan naar de naam en het personeelsnummer van de medewerker. Hang op zodra u de naam en het personeelsnummer heeft genoteerd. Laat u niet wijsmaken dat het een zeer dringende noodsituatie zou zijn. Bel daarna uw bank via het nummer dat bij u bekend is.