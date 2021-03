Mehmet (49) was waarschijnlijk slachtoffer van vergissing, politie toont nieuwe beelden

Het slachtoffer werd op die ochtend van 6 juli 2020 midden op straat in Beuningen beschoten. Hij overleed ter plekke. Meer dan een half jaar hebben rechercheurs o.a. het verleden van het slachtoffer onderzocht. Er werd gezocht in zijn woonomgeving, in zijn moestuin, op zijn werk, rond de moskee en op veel meer plekken. Er is echter geen enkele aanwijzing gevonden dat Mehmet zich met criminele zaken bezig hield. Het is nog niet duidelijk voor wie de kogels wel bedoeld waren.