Twee aanhoudingen voor heling

Rond 18.15 uur werd bij de politie gemeld dat was ingebroken in een personenauto die geparkeerd stond op een parkeerplaats bij een supermarkt aan de Daalseweg. Hierbij werden onder meer sieraden en een laptop weggenomen. De daders reden na de auto inbraak weg in een personenauto, waarvan het kenteken door getuigen was genoteerd. De weggenomen laptop werd later terug gevonden op de Transvaalstraat.

Agenten die onderweg waren om de aangifte van de auto-inbraak op te nemen, zagen dat een auto die voor hen reed het rode verkeerslicht negeerde. Ze gaven een stopteken. De bestuurder van de auto die door rood reed negeerde het stopteken en ging er met hoge snelheid van door. Agenten reden achter de auto aan en zagen dat de bestuurder verschillende keren een rood verkeerslicht negeerde. Uiteindelijk wist de bestuurder te ontkomen.

Het kenteken van deze auto was inmiddels genoteerd en in het ANPR-systeem gezet.

Rond 22.00 uur reed deze auto op de Neerbosscheweg verschillende keren langs de ANPR-camera. Agenten lieten de auto vervolgens op de Wijchenseweg stoppen.

In de auto werden goederen aangetroffen die eerder op de avond waren weggenomen uit de auto die geparkeerd stond bij de supermarkt aan de Daalseweg. Ook werden goederen aangetroffen die rond 22.00 uur waren weggenomen uit een auto die geparkeerd stond aan de Floralaan in Nijmegen.

De inzittenden van de auto zijn aangehouden op verdenking van heling. Ze zijn ingesloten voor nader verhoor.

2021092021 (hp)

2021092299

2021092336