Drie verdachten aangehouden na verlaten plaats ongeval

Rond 05:00 uur meldden omstanders bij de politie dat zij een harde klap hadden gehoord en dat er een auto in het water lag bij het kruispunt Plaswijckweg/ Bouwlustweg. Politieagenten en duikers van de brandweer zochten in en rond het plaats ongeval naar de inzittenden van de auto, maar troffen niemand aan. Wel zagen agenten natte voetsporen op het wegdek. Agenten volgden het spoor en kwamen uit bij een woning aan de Noordhoef.

Omdat de temperatuur rond het vriespunt lag en de inzittenden van de auto nat moesten zijn geweest, maakten agenten zich zorgen over hun gezondheid. Daarom werd besloten de woning binnen te treden. In de woning troffen zij drie mannen aan, die niet gewond waren. Ook werd er een hoeveelheid soft- en harddrugs aangetroffen, en een groot geldbedrag in contanten. Dit alles wees erop dat er mogelijk drugs werd verhandeld vanuit de woning. De Goudse burgmeester Verhoeve is gisterenmiddag daarom overgegaan tot spoedsluiting van de woning.

De drie mannen zijn aangehouden. Het gaat om twee Gouwenaren van 23 en 24 jaar oud en om een 31-jarige man met de Franse nationaliteit, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij zitten vast en worden gehoord.