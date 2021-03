Twee verdachten aangehouden in verband met 11 woninginbraken

De politie kwam de twee mannen op het spoor via een ander lopend onderzoek. De recherche heeft de twee verdachten maar liefst met elf inbraken in verband weten te brengen. De inbraken zijn gepleegd tussen november vorig jaar tot enkele weken geleden op verschillende plekken in het land. Het onderzoek is nog steeds in volle gang.

Politiekeurmerk veilig wonen

Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) hebben tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak! Een PKVW-erkend bedrijf kan u helpen uw woning veiliger te maken. Zoals met goed hang- en sluitwerk, verlichting en een rookmelder of goede verlichting in de buurt. Kijk voor meer informatie op de site van politiekeurmerk.