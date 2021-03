Jongeman zonder rijbewijs vlucht voor politie

De agenten zagen rond het einde van de middag twee crossmotoren door de Broekstraat rijden. Bij het zien van de politie reden beide voertuigen er snel vandoor. In de bocht bij het Meijerijpad ging een bestuurder onderuit. Hij probeerde nogmaals te ontkomen, maar dit keer werd hij ingerekend. De man uit Berkel-Enschot werd in de handboeien gezet en meegenomen naar het politiebureau. Hij had geen rijbewijs en bleek te rijden met een onverzekerd voertuig, die eveneens niet voorzien was van een kentekenplaat. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. In de avond mocht hij weer naar huis.