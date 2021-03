Man (25) aangehouden na bedreiging

Het 26-jarige slachtoffer uit Tilburg liep die ochtend rond 05.00 uur vanuit de Noordhoekring in de richting van de Spoorlaan. Er liep een man op hem af die in de Engelse taal vroeg of hij een sigaret voor hem had. Toen de Tilburger die niet voor hem had, vertelde de man allerlei vreemde verhalen. Hierdoor kwam hij verward op het slachtoffer over. Deze man bleef het slachtoffer vervolgens steeds volgen. Ineens haalde hij een voorwerp uit zijn zak en drukte dit tegen het hoofd van de Tilburger. Die herkende dit voorwerp als een vuurwapen en vreesde direct voor zijn leven. Nadat de dader tijdens de bedreiging allerlei vreemde uitlatingen deed, vluchtte hij weer weg. Het hevig geschrokken slachtoffer belde direct de politie en kwam er zonder letsel vanaf.