Verdachte opgepakt voor fraude met doneeractie

Op zaterdag 8 augustus 2020 werd in park De Oeverlanden in Amsterdam de 24-jarige Bas van Wijk doodgeschoten. Enkele dagen later was er, zonder medeweten van de familie van Bas, via een website een online doneeractie gestart om geld op te halen voor de uitvaartkosten. Er waren ook al verschillende donaties gedaan. De familie van Bas deed melding van de doneeractie bij de politie in Amsterdam. Na contact vanuit de politie met de website is de doneeractie vroegtijdig gesloten waardoor doneren niet meer mogelijk was en het uiteindelijk bij een relatief klein bedrag bleef. Het gedoneerde geld is direct teruggestort aan de donateurs.