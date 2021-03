Politie stuit op hennepkwekerij in Apeldoorn

In een lopend onderzoek stuitte de politie per toeval op een hennepkwekerij en stekkerij. De stroom werd illegaal afgetapt en is door de netwerkbeheerder afgesloten.

Er werden 409 hennepstekken, 9 moederplanten, 324 hennepplanten en een grote hoeveelheid henneptoppen aangetroffen. Naast diverse airsoftwapens (waarvan de vergunning was verlopen), werden cryptovaluta, met een waarde van ongeveer 99.000 euro, en verschillende bestuurbare vliegtuigjes in beslag genomen. De cryptovaluta en de dure vliegtuigjes zijn in beslag genomen in het kader van afpakken van crimineel verkregen vermogen.

De politie doet verder onderzoek en sluit niet uit dat er nog meer personen worden aangehouden.