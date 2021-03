Politie zoekt getuigen aanrijding

Omstreeks 13.45 uur kreeg de politie melding van het ongeval. Ter plaatse bleek een 33-jarige vrouw uit Haarlem langs de parallelweg naast de Vondelweg te hebben gelopen met een kinderwagen. In de kinderwagen lag haar 6 maanden oude dochtertje. Toen zij de parallelweg over wilde steken werd de kinderwagen gegrepen door een snor- of bromfietser die juist langs kwam rijden. De kinderwagen viel om en werd zo’n vijf a zes meter meegesleurd. De bestuurder van de brom- of snorfiets (een witte scooter) bleef niet bij het ongeval, maar reed door. Zijn identiteit werd niet bekend.

Het baby’tje werd voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis en hier ter observatie opgenomen.

2021048412