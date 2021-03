Vijf verdachten aangehouden voor brandstichting Hekelingenstraat

Eerder werden in Team West beelden getoond van twee personen die een vloeistof op de stoep voor de voordeur op de Hekelingenstraat gooien en daarna een explosief aansteken. De buurt wordt dan opgeschrikt door en harde knal. Dit gebeurde op 2 januari 2021. In november 2020 werd de voorgevel van een woning aan de Willem Pijperstraat in Nootdorp vernield door een ontploffing.

In een grootschalig onderzoek door de recherche zijn beelden onderzocht en is er zoveel mogelijk met buurtbewoners gesproken om informatie te verzamelen. De verspreiding van de beelden via Team West leverde de recherche ook tips op. Na de uitzending werd een 18-jarige man uit Zoetermeer verhoord als verdachte, die op dat moment ook al vast zat voor een andere zaak. De verdachten die vandaag zijn aangehouden, zijn vijf mannen uit Zoetermeer van 18, 19, 19, 20 en 25-jarige leeftijd. De verdachten zitten op dit moment nog vast en worden later vandaag gehoord. Ze zijn aangehouden in hun woningen, die door de recherche zijn doorzocht.

Bij de doorzoekingen van de woningen zijn wapens (waarvan één vuurwapen) aangetroffen, tientallen bankpassen op andere namen dan die van de verdachte en ruim €21.000,- cash geld. Deze goederen zijn door de recherche in beslag genomen. De politie sluit niet uit dat in de komende tijd nog meer verdachten worden aangehouden.

Informatie nog steeds welkom

Heeft u tips of informatie over deze zaak die u nog niet met de politie heeft gedeeld? Dan komen wij graag met u in contact. Bel de opsporingstiplijn 0800 6070. Ook kunt u anoniem informatie delen via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000, of Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.