Getuigen gezocht na steekincident Laanzichtstraat

Het is iets na 20:00 uur als de 35-jarige man uit Rotterdam op de Laanzichtstraat gestoken wordt. De dader(s) vluchten direct erna weg. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, maar is gelukkig buiten levensgevaar. De politie is op zoek naar de dader(s) en doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Heeft u informatie die kan helpen?

De politie is op zoek naar getuigen die kunnen helpen in het onderzoek. Heeft u iets gezien van dit incident? Heeft u informatie die kan helpen? Of heeft u toevallig beelden die u nog niet met de politie heeft gedeeld? Neem dan contact op met de politie. Bel 0900-8844. Belt u liever anoniem? Bel dan 0800-7000. Ook kunt u uw informatie delen via onderstaand tipformulier.