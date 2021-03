Videoclip leidt tot huiszoeking; vijf aanhoudingen

Jongeren met bivakmutsen op rappen in videoclips en uiten beledigingen en bedreigingen aan de rivaliserende partij. Als in een videoclip messen of wapens worden gebruikt is er sprake van verdenking van wapenbezit. Vanmorgen vroeg bezochten agenten zes panden in Kralingen, Crooswijk en Prins Alexander. Daarbij zijn meerdere steek- en vuurwapens aangetroffen. Alles is in beslag genomen. De strakke samenwerking tussen Team Parate Eenheid, het Flexteam, de recherche, het Openbaar Ministerie en de twee basisteams Maas & Rotte en IJsselland leverde deze aanhoudingen op. Het gaat om twee jongens van 16, een van 17, 18 en 25 jaar en komen allemaal uit Rotterdam. Het onderzoek gaat verder, meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.