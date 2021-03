Mogelijke brandstichter aangehouden

De aangetroffen sporen zijn onderzocht door rechercheurs van Forensische Opsporing. De tactische recherche hoorde getuigen en er is een aangifte gedaan door de woningbouwvereniging. Uit het onderzoek bleek dat een technische oorzaak van de brand uitgesloten kon worden.

Uit het onderzoek kwam een naam van een mogelijke verdachte. De zaak is vervolgens besproken met de officier van justitie. Die gaf toestemming voor aanhouding buiten heterdaad van de verdachte. Hij, een 43-jarige inwoner van Middelburg, is dinsdagmiddag rond 13.00 uur op straat aangehouden in de Frans den Hollanderlaan in Goes.

De aangehouden verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex en daar in verzekering gesteld. Hij wordt gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid bij de brand in het wooncomplex.