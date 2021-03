Twee mannen aangehouden na inval politie

Aan het begin van de avond ging het slachtoffer naar de woning van bekende van hem. Naast de bewoner was er nog een man aanwezig. Er ontstond een ruzie waarbij het slachtoffer door beide mannen werd mishandeld. Hiernaast werd hij bedreigd met een mes. Nadat het slachtoffer de woning uit wist te vluchten, werd de politie gebeld. De man deed aangifte. Beide verdachten werden door de ondersteuningseenheid van de politie aangehouden. Hierbij is de voordeur van de woning geforceerd. Beiden zitten vast voor verder onderzoek. Het mes is in beslag genomen.