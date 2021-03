Onderzoek naar verdachte situaties

We onderzoeken de meldingen en houden de in de melding genoemde locaties waar veel kinderen samenkomen in de gaten met extra toezicht. Daarbij staan we actief in verbinding met lokale veiligheidspartners zoals gemeenten. Op dit moment onderzoeken wij de meldingen om de feiten duidelijk te krijgen, maar het is te vroeg om conclusies te trekken.

Berichten op social media

In berichten die op social media circuleren wordt een man met auto in beeld gebracht. Daarbij wordt gesuggereerd dat hij bij deze meldingen betrokken is. Uit ons onderzoek blijkt dat daar geen sprake van is. Wij benoemen dit nadrukkelijk om te voorkomen dat hij onterecht met de meldingen in verband wordt gebracht.



Melden verdachte situaties

Met het oog op de privacy van personen verzoeken wij ook dergelijke foto’s in geval van verdachte situaties niet online te zetten, maar te delen met de politie. Verdachte situaties kun je altijd bij ons melden via 112.