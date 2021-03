Politie vindt drugs en versnijdingsmiddelen in woning Putselaan

Toen de agenten de man in een auto zagen stappen spraken zij hem aan. Hij bleek een blok van een halve kilo heroïne op zijn schoot te hebben liggen. De man, een 24-jarige Rotterdammer, werd aangehouden. De agenten richtten vervolgens hun aandacht op het portiek waar de man vandaan was gekomen. Daar zagen zij weer twee mannen uit komen. Deze 47- en 60-jarige (beiden zvwovp) mannen werden ook aangehouden. Daarop gingen de agenten het pand binnen. Daar bevonden zich nog drie mannen (37 en 23 jaar zvwovp en een 25 man uit Wormerveer) ook deze mannen zijn aangehouden. In de woning werden enkele kilo’s heroine, versnijdingsmiddelen, een weegschaal en een drugspers gevonden.

Alle mannen zijn aangehouden en in verzekering gesteld terzake de opiumwet.