Parate kennis politie sterk verbeterd

Nederland - De kennis van medewerkers in de basispolitiezorg over eerste hulpverlening, de Brancherichtlijn Verkeer en basisbevoegdheden zoals staande houden, doorzoeken, in beslag nemen en identiteitsonderzoek is in zes jaar tijd sterk verbeterd, blijkt uit onderzoek door de Inspectie Justitie en Veiligheid. Nu scoort 85 procent een voldoende op het onderdeel basisbevoegdheden, tegen 47 procent in 2014.