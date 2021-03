Politie deelt beelden van verdachten steekincident Groningen

Op de beelden zijn twee mannen te zien die voldoen aan het signalement dat vanmiddag al via een urgent politiebericht werd gepubliceerd. De mannen op de beelden zijn gefilmd terwijl zij over een trottoir aan de De Savornin Lohmanlaan, ter hoogte van de Beethovenlaan, fietsten. Dit is in de buurt van de plaats delict.

Wie herkent de mannen op deze beelden, mogelijk in combinatie met de signalementen en beschrijving van de fietsen en pet die op de plaats delict werden teruggevonden? Let in het bijzonder op het volgende:

de man rechts op de foto draagt een donkere pet én een donkere rugzak. De rugzak draagt hij op zijn rug, maar deze is ook met een band over de borst vastgemaakt;

de man links op de foto draagt een vermoedelijk gewatteerde jas die wat lichter van kleur lijkt dan de jas van de rechter man. Aan de jas zit een capuchon vast, maar daarnaast lijkt hij een andere capuchon over zijn hoofd te dragen.

Onderzoek in volle gang

Het opsporingsonderzoek is in volle gang. De politie wil zo snel mogelijk te weten komen wie de twee mannen zijn die verantwoordelijk zijn voor dit ernstige steekincident. Ook het onderzoek naar beeldmateriaal is druk gaande. Zodra de politie over andere beelden van de verdachten beschikt die nieuwe aanknopingspunten geven voor herkenning van de mannen, zullen deze gedeeld worden. De politie benadrukt daarom nogmaals met klem dat de daders dit kunnen voorkomen door zich te melden.

Iemand móet weten wie deze mannen zijn. Misschien herkent u (een van) de verdachten op de beelden, misschien in combinatie met de eerder gedeelde informatie. Misschien mist iemand in uw omgeving plotseling een fiets of Adidaspet die aan de beschrijvingen in het politiebericht voldoen. Of wellicht is u opgevallen dat iemand sinds woensdagavond rond de klok van 22:00 uur plotseling verwondingen heeft. Als u iets weet dat ons in het onderzoek naar dit ernstige incident kan helpen vragen we u deze informatie met de politie te delen. Dat kan via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem door te bellen met M op 0800-7000.