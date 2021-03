Politie zoekt getuigen en camerabeelden na zware mishandeling in Enschede

Het bebloede slachtoffer kwam vanaf de Kortelandstraat de Oldenzaalsestraat in lopen. Daar werd hij opgevangen en werd de politie gealarmeerd. Het slachtoffer is aanspreekbaar, maar hij kon niet vertellen wat er was gebeurd en waar het was gebeurd. Onbekend is dus welke route hij heeft afgelegd voor hij de Kortelandstraat in liep.

Om meer richting aan het onderzoek te kunnen geven, wil de politie graag in contact komen met mensen die woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in de omgeving van het centrum van Enschede waren en iets gezien of gehoord hebben wat mogelijk te maken kan hebben met deze mishandeling. Ook als u camerabeelden heeft van de omgeving – bijvoorbeeld aan uw huis of dashcam – vraagt de politie de beelden na te kijken of hierop mogelijk iets te zien is.

Uw informatie kan het team helpen in het onderzoek. Heeft u iets gezien of gehoord, neem dan contact op. Natuurlijk is informatie over de dader erg gewenst, maar ook over de plek van de mishandeling. Als duidelijk wordt waar de mishandeling is gepleegd, kan het team gerichter eventuele getuigen benaderen en onderzoek doen naar camerabeelden.

2021108949 MB