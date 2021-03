Aanhoudingen incident heftruck

Zaterdagavond rond 22.10 uur kreeg de politie een melding dat er een aanrijding had plaatsgevonden op de Griend waarbij een heftruck was betrokken. Agenten vonden een man aan die gewond was aan zijn benen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder(s) van de heftruck waren ervandoor gegaan. Wat er precies is gebeurd en wie hierbij betrokken zijn, wordt door de politie onderzocht. Er is sporenonderzoek gedaan, er zijn getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. Maandag 8 maart heeft een 19-jarige man zich gemeld bij de politie en daar is hij aangehouden. Een 18-jarige man, ook uit Urk, is dinsdag aangehouden nadat ook hij zich had gemeld. Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij dit incident. De 19-jarige man wordt vandaag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.