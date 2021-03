Hennep en nepwapen

Omstreeks 16.30 uur kreeg de politie melding van een getuige die had gezien dat een man een woning binnenging. Volgens de getuige was de man mogelijk in het bezit van een vuurwapen.

In de woning vond de politie een vuurwapen. Het bleek om een namaakwapen te gaan, dat niet geschikt is om mee te schieten, maar wel om iemand mee te bedreigen. Ook vond de politie op zolder een in werking zijnde hennepkwekerij. Hier stonden zo’n 270 planten. Bij controle bleek er geen sprake te zijn van diefstal van stroom

De politie nam het wapen, de hennep en de bij de kwekerij behorende apparatuur (lampen, filters e.d.) in beslag. De verdachte werd voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

2021049312 - 332