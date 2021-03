Politie zoekt getuigen van mishandeling

Omstreeks 19.45 uur kreeg de politie melding dat een 12-jarig meisje uit Haarlem ernstig was mishandeld. Het meisje stond met een aantal leeftijdsgenoten op het parkeerterrein te praten toen er twee jongens aan kwamen lopen. De jongens vonden dat het groepje weg moest gaan en zij begonnen de jeugd weg te duwen. Een van de jongens had een kettingslot in zijn hand waarmee hij het slachtoffer meerdere malen sloeg. Na het incident liepen de twee daders weg. Het meisje werd voor onderzoek en behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De jongen die het meisje mishandelde in mogelijk 12 of 13 jaar oud en 1,65 meter lang. Hij droeg een lange donkere winterjas en een capuchon en mogelijk een joggingbroek. Zijn gezicht was bedekt met een masker. De andere jongen was vermoedelijk ouder (15 of 16 jaar oud) en langer (1,90 meter). Hij had een slank postuur. Deze jongen droeg een donkere jas tot op de heup, een capuchon en een donkere broek.

De politie stelt een nader onderzoek in.

2021049389