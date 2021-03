Diefstal met geweld in omgeving De Kwakel

Het onderzoeksteam spreekt graag met iedereen die, voorafgaand aan of na de diefstal met geweld, iets opvallends of personen in een zilvergrijze personenauto hebben zien rijden. Daarnaast ontvangt het team graag camerabeelden, bijvoorbeeld van beveiligingscamera’s of dashcams in voertuigen. Ook als u andere informatie heeft, en u heeft nog niet met de politie gesproken, dan hoort het team graag van u. Dat kan via 0900-8844 of door het online tipformulier in te vullen. Via dit formulier kunt u ook beelden ter beschikking stellen aan de politie. Anoniem bellen kan via 0800-7000.