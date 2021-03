Vier aanhoudingen in groot onderzoek naar rijschoolfraude

In januari 2020 starten de agenten een onderzoek nadat er in korte tijd diverse personen worden aangehouden voor het rijles geven met een vervalste bevoegdheidspas in Amsterdam Zuidoost. Als de agenten contact opnemen met het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid (CBR) komt er aan het licht dat het CBR in de afgelopen jaren al diverse malen aangifte heeft gedaan van identiteitsfraude bij de politie. Het CBR geeft aan dat er in bepaalde gevallen een zogenoemde “look a like” namens iemand het theorie of praktijkexamen volgt. Het CBR ziet dat deze gevallen ook veelvuldig in de omgeving van Amsterdam Zuidoost voorkomen.