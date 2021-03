Zeven aanhoudingen na integrale controles

Amsterdam - Bij integrale controles bij diverse woningen en voertuigen in het centrum van Amsterdam en in de jachthavens en op een bedrijventerrein in Amsterdam-Noord zijn afgelopen week zeven personen aangehouden voor bezit van en handel in verdovende middelen. Daarnaast namen agenten ruim 50 kilogram softdrugs en een vuurwapen met toebehoren in beslag.