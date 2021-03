Man gearresteerd na gemene babbeltruc

Gezien het signalement en de werkwijze wist de politie gelijk wie de vermoedelijke dader was. Hij heeft veel vaker dit soort uiterst minne streken uitgehaald. Enkele agenten reden naar het station in Goes, omdat hij vermoedelijk in de trein was gestapt. De politiemeldkamer nam contact op met de verkeersleiding van de Nederlandse Spoorwegen. Afgesproken werd om de trein van 16.43 uur op het station in Goes stil te zetten, zodat de politie de man in de trein kon opsporen. Halverwege de zoektocht troffen agenten de 43-jarige man uit Tilburg aan. Hij werd gearresteerd en voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zit nog vast en wordt donderdag verhoord.