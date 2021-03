Nieuwe aanhoudingen voor rellen in Eindhoven

Verdenkingen

De mannen (20 en 24 jaar) uit Eindhoven zijn afgelopen maandag aangehouden. Zij worden in verband gebracht met de plundering van de Jumbo, geweld tegen omstanders én de politie. Uit onderzoek blijkt dat de 24-jarige betrokkene vermoedelijk ook betrokken is bij de vernieling van de auto van Prorail.

De Roggelnaren (19 en 20 jaar) zijn dinsdag 9 maart aangehouden én worden er van verdacht dat ze geweld tegen de politie hebben gebruikt tijdens de Eindhovense rellen. De 19-jarige verdachte heeft onder andere vermoedelijk stenen richting de politie gegooid.

Beslag

Bij een van de aangehouden verdachten uit Eindhoven is beslag gelegd op een auto zodat geleden schade zoveel mogelijk verhaald kan worden.

Snelrechtzitting

De verdachten zullen zich binnenkort op een snelrechtzitting bij de rechtbank Oost-Brabant moeten verantwoorden.



Onderzoek

De vier aanhoudingen zijn een direct resultaat van ons onderzoek waarbij onze rechercheurs nauwgezet beeldmateriaal bestudeerden van de Eindhovense rellen én verdachten. Wij beschikken namelijk over ontzettend veel beelden. Een groot deel daarvan is door burgers zelf bij ons aangeleverd en daar zijn we heel erg blij mee.

Help ons verdachten op te sporen

