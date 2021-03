Twee aanhoudingen ongeregeldheden jaarwisseling Den Bosch

In aanloop naar de jaarwisseling verzamelde zich een grote groep personen in de Graafsewijk in ’s-Hertogenbosch. Er werden die avond en nacht onder andere twee voertuigen in brand gestoken, meerdere vernielingen gepleegd en er werd zwaar vuurwerk afgestoken. De ongeregeldheden hadden een grote impact op het veiligheidsgevoel van de bewoners van de wijk. De recherche deed de afgelopen tijd onderzoek naar de gepleegde strafbare feiten. Dit resulteerde afgelopen week in twee aanhoudingen. De aangehouden mannen, Bosschenaren, van 19 en 23 jaar oud worden verdacht van openlijke geweldpleging tegen goederen of wel vernieling. Beide verdachten worden morgen voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Vier andere mannen

In aanloop naar de uitzending van het opsporingsprogramma Bureau Brabant van 15 maart 2021 zijn foto’s van vier andere mannen die deelnamen aan de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling gepubliceerd op politie.nl. Twee personen hebben zich inmiddels bij de politie gemeld. Als de overige twee personen zich niet melden, dan worden zij in de uitzending van 15 maart 2021 herkenbaar in beeld gebracht.

Volgende week wordt een verdachte gehoord door het onderzoeksteam die op dit moment nog vastzit voor de avondklokrellen van 25 januari in Den Bosch. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de ongeregeldheden tijdens oudejaarsavond.