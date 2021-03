Politieagent zwaargewond na steekincident bij controle avondklok

Even na 22.00 uur spraken twee agenten twee jonge mannen aan in verband met een avondklokcontrole. Na het aanspreken van het tweetal, werden de agenten vrijwel direct aangevallen door één van hen. Deze stak één van de collega’s meerdere keren met een scherp voorwerp. De agent is daarbij ernstig gewond geraakt. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn collega kon na behandeling van de verwondingen aan haar been het ziekenhuis verlaten. De verdachten gingen er direct na het incident lopend vandoor. Van de twee ontbreekt nog ieder spoor.

Onderzoek

Uiteraard is de politie direct een (forensisch) onderzoek gestart naar het incident, evenals een zoektocht naar de twee jonge mannen. Er is ook een Burgernetbericht verstuurd met daarin het volgende signalement van de twee verdachten:

Twee blanke jongens, donker gekleed, 1 met een opgerolde muts op en de ander met krullend haar en een rugzak bij zich.

De politie zoekt uiteraard nog steeds getuigen. Als mensen iets hebben gezien of meer weten, of iet weten dat kan helpen bij het opsporen van de verdachten, dan komen we graag met hen in contact . Mensen kunnen hun informatie doorgeven via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.