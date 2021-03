Politie.nl werkt meer publieksgericht

Met gemiddeld bijna twee miljoen bezoekers per maand is Politie.nl dé centrale plek voor nieuws en informatie van en over de politie. Het is vooral ook een plek waar je aangifte kunt doen of iets wilt melden; gemiddeld gebeurt dat 800 duizend keer per maand. De site trekt genoeg publiek. ‘Onderzoek uit 2019 wees echter uit dat de site niet zo gebruiksvriendelijk meer was’, zegt Joost van Goor, product owner van Politie.nl. ‘Vooral de vindbaarheid van informatie binnen de site scoorde laag. Daar kwam bij dat de techniek naar een ander platform moest en dat er een grote upgrade kwam van het content management systeem (cms). Reden genoeg om Politie.nl grondig te herzien.’