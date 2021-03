Gewapende overval supermarkt Nieuw-Dordrecht

Dader

De dader heeft een witte huidskleur en is ongeveer 1.90 m lang. Hij droeg een spijkerbroek en witte schoenen. Zijn hoofd was bedekt en hij droeg een mondkapje. Meteen na de melding is een onderzoek gestart. Tijdens de overval waren er twee klanten en drie personeelsleden in de winkel. Van hen is een eerste verklaring opgenomen en hen is slachtofferhulp aangeboden.

Getuigen

Op basis van het genoemde signalement is er een Burgernetactie gestart. Die heeft niet tot een aanhouding geleid. Wij vragen mensen die donderdagavond iets hebben gezien in Nieuw-Dordrecht dat ons verder kan helpen, om deze informatie aan ons door te geven. Dat kan via ons algemene nummer 0900-8844. Wil je informatie liever anoniem doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.