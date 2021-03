Man gewond na straatroof, getuigen gezocht

Het slachtoffer verklaarde dat hij op station Hollands Spoor met een bekende had afgesproken. Toen het slachtoffer op de locatie aankwam, werd hij plotseling door meerdere mannen belaagd. Hij werd daarbij meerdere keren geschopt en geslagen. Tijdens het schoppen en slaan werd het slachtoffer beroofd van zijn twee mobiele telefoons en zijn zwartkleurige Parajumper zomerjas.

Getuigen

De politie is op zoek naar de verdachten en wil graag in contact komen met getuigen. Heeft u informatie over deze straatroof? Heeft u misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000.



Straatroof

Straatroof is een vorm van diefstal met geweld. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij een geldautomaat, ‘s avonds op straat of voor een rood verkeerslicht. Jaarlijks wordt van veel burgers de portemonnee geroofd, blijkt uit onderzoek naar dit soort misdaad. De bestrijding van straatroof heeft dan ook hoge prioriteit bij de politie. De psychische, lichamelijke en materiële schade is immers vaak groot. Bent u slachtoffer geworden van straatroof? Doe dan altijd aangifte!