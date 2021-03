Politie zoekt getuigen van mishandeling

De bezorger komt rond 19:00 uur aan in de Corellistraat in Tilburg. Als hij buiten voor het adres staat waar het eten bezorgd moet worden, zeggen een stuk of 6 jongens dat zij de bestelling hebben geplaatst. Nadat ze het eten betalen, ziet de bezorger dat geld vals is. Hij confronteert de groep hiermee en er ontstaat een discussie waarna de groep er vandoor rent. De bezorgd zet de achtervolging in en weet een van de jongens, een wat stevigere jongen, in de omgeving van de Corellistraat in te halen. Daar slaat de stevige jongen de bezorger meerdere keren en rent er opnieuw vandoor.