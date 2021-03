Man vlucht te voet na overval winkel

Rond 15.10 uur werd een overval gepleegd in de winkel waarbij een persoon werd bedreigd. Met nog onbekende buit vertrok de overvaller, waarschijnlijk te voet, in de richting van Duitsland. Het vermoeden is dat hij de grens is overgegaan, en daarom is in het onderzoek ook de hulp van de Duitse politie ingeschakeld.



Het signalement van de dader is als volgt: een jonge man, 1.80 – 1.90 meter lang, slank postuur, droeg een trui met capuchon en had vermoedelijk iets blauws voor het gezicht.



Ter plekke is een onderzoek opgestart. Meer informatie is op dit moment niet bekend. Heeft u informatie, geef dit dan door via 09008844. Bij spoed, of een verdachte situatie, bel 112.