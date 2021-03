Twee verdachten aangehouden in onderzoek steekincident Groningen

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) heeft er de afgelopen dagen alles aan gedaan om zo snel mogelijk achter de identiteit en verblijfplaats van de verdachten te komen. In het onderzoek kwamen de twee verdachten naar voren, een 20-jarige man uit de gemeente Oldambt en een 32-jarige Amerikaans staatsburger zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Het uitvoerige onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot hun aanhouding.

Mede dankzij de samenwerking tussen het Fugitive Active Search Team (FAST) van Nederland, België en Frankrijk konden de twee verdachten zaterdagochtend in Noord-Frankrijk worden aangehouden.

Hulp van getuigen

Direct na het steekincident vroeg de politie in onder meer een Burgernetbericht de hulp van getuigen. Donderdagmiddag werden via een urgent politiebericht signalementen van de twee verdachten en foto’s van twee fietsen gedeeld die op de plaats delict werden achtergelaten. Mensen werd met klem opgeroepen hun informatie over de verdachten en het incident met de politie te delen. Donderdagavond publiceerde de politie camerabeelden van de twee verdachten.

Er werd volop getipt: vrijdagmiddag waren al ruim 50 tips bij de recherche binnengekomen. Uw informatie is waardevol gebleken in de opsporing van de verdachten. Mede hierdoor is de politie snel achter de identiteit van de verdachten gekomen. De politie wil dan ook iedereen die informatie heeft gedeeld van harte bedanken.

Overleveringsprocedure

De politie in Noord-Nederland is dankbaar dat het onderzoek na twee dagen tot dit resultaat heeft geleid. Met de aanhoudingen is het onderzoek niet afgerond, het TGO werkt hard verder aan de zaak. Er wordt een overleveringsprocedure gestart en het is op dit moment nog niet duidelijk hoe lang dit gaat duren. De politie heeft de beelden van de verdachten inmiddels van haar website verwijderd. Een ieder die de beelden heeft gedeeld wordt verzocht dit ook te doen.