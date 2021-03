Twee aanhoudingen na bedreiging en beroving

Bedreiging en beroving

Rond 00.30 uur zat het slachtoffer in zijn auto bij het tankstation op de Jan Ligthartstraat, toen twee mannen zijn auto instapten. De mannen sommeerden de hoogbejaarde man om naar Beverwijk te rijden. Toen zij rond 00.45 uur in de Meerstraat aankwamen werd het slachtoffer beroofd van zijn bezittingen. Ook werd de 78-jarige man bedreigd met een mes. Toen de daders een oplettende getuige zagen kijken, gingen zij er snel vandoor in de richting van het Meerplein en lieten zij de man achter. Hij bleek lichte verwondingen aan zijn hals te hebben.

Verdachte in beeld

De politie startte direct na de beroving een onderzoek. Camerabeelden van de omgeving van het incident werden nagekeken, waarop een man gezien werd die voldeed aan het signalement. Een politieagent herkende de persoon in beeld en identificeerde hem als de 45-jarige verdachte. De man is woensdag rond 13.00 uur aangehouden en in verzekering gesteld. Vervolgens kon de politie de tweede verdachte opsporen. De 27-jarige verdachte is vrijdag rond 07.00 uur aangehouden.

2021011830