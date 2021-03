Rotterdammer zwaargewond bij incident pand

Foto betreft een stockfoto

Het slachtoffer, een 37-jarige Rotterdammer, werd in zorgwekkende toestand vervoerd naar het ziekenhuis. In het nabij gelegen pand, hielden agenten twee mannen (38 en 40 jaar) aan. Hun betrokkenheid bij het incident wordt nader onderzoek. Hoe de man aan zijn verwondingen gekomen is nog niet bekend. De politie stelt een nader onderzoek in.