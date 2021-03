Politie-inzet tijdens demonstraties Malieveld

Voorafgaand aan de demonstraties was door de burgemeester besloten dat er per demonstratie 200 demonstranten toegestaan zouden worden. Rond 13:00 uur was dit aantal al bereikt, en riep de politie mensen op om niet meer naar het Malieveld te komen.

Rond 16:00 uur was de klimaatdemonstratie op de Koekamp afgelopen en vertrokken de demonstranten rustig naar huis. Op het Malieveld stonden rond die tijd veel meer dan de toegestane 200 demonstranten. Ook hielden zij zich niet aan de corona-maatregelen. Daarop besloot de burgemeester deze demonstratie te ontbinden. De demonstranten werden verschillende keren gevorderd om weg te gaan. Een aantal van hen gaf hier geen gehoor aan en gebruikte zelfs geweld tegen de aanwezige politiemensen. Zo werd er zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de agenten gegooid. Daarop werd besloten om de ME in te zetten.

Bij deze ME-inzet werden ook politiehonden ingezet, daarbij raakten twee demonstranten, die weigerden weg te gaan, gewond. Daarnaast deed zich een incident voor met een van de hondengeleiders die samen met zijn hond met de ME een charge uitvoerde. Zij werden bekogeld en in het nauw gedreven toen zij een aanhouding verrichten. Demonstranten schopten de politiehond en belaagden de hondengeleider met een vechthond. Daarop loste de politieman een waarschuwingsschot. Bij een ander incident werd een vrouw geraakt door een bus van de ME, dit was nadrukkelijk niet de bedoeling.