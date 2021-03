Getuigenoproep verkeersagressie

De aanleiding is onbekend, maar een 42-jarige man uit Vlissingen fietste zaterdagmiddag over Westerzicht en werd mogelijk bewust door een auto aangereden. Het slachtoffer viel. De bijrijder stapte uit en greep de man vast, maar de fietser verweerde zich. Daarna zijn de twee mannen in de auto gevlucht. Het gaat om een blauwe personenauto met waarschijnlijk een buitenlands kenteken. De mannen spraken Duits en Frans. De politie doet buurtonderzoek en vraagt getuigen zich te melden.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Zij kunnen bellen met 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2021-064699.