Ombudsfunctionaris: ‘meer ruimte voor maatwerk en de menselijke maat’

Nederland - In haar eerste jaar als Ombudsfunctionaris van het korps constateert Letty Demmers dat de interne veiligheid bij de politie nog niet op niveau is. Er is meer aandacht nodig voor de medewerkers, het leveren van meer maatwerk in plaats van standaarden en het vooropstellen van de menselijke maat. In haar jaarverslag deelt ze de vijf centrale thema’s waarop ze de korpsleiding heeft geadviseerd.