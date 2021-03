Verdachte aangehouden in drugsonderzoek Hardenberg

De 22-jarige verdachte in deze zaak kon op 16 februari van dit jaar worden aangehouden en zit inmiddels in voorlopige hechtenis. Het politieonderzoek is nog in volle gang en meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten. Naast politie en Openbaar Ministerie zal de gemeente Hardenberg kijken of er mogelijk bestuursrechtelijke maatregelen kunnen worden genomen.

^SV 2020447916