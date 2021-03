Overval supermarkt in Amsterdam-West

De recherche doet onderzoek naar deze overval. Daarom komt het onderzoeksteam graag in contact met getuigen die de overvallers hebben gezien of meer weten over deze overval. Ook ontvangt het team graag beeldmateriaal, bijvoorbeeld dashcambeelden van geparkeerde auto’s. Heeft u informatie die ons kan helpen bij het onderzoek, dan kunt u contact met ons opnemen via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Beeldmateriaal kan rechtstreeks geüpload worden in onderstaand tipformulier.