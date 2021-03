Twee messen van de straat bij preventief fouilleren Zwijndrecht

Stockfoto politie

Niet veilig

Een 37-jarige man uit Zwijndrecht had een stiletto bij zich en kon deze direct inleveren. Hij kreeg een bekeuring. 20 minuten later bleek een 15-jarige jongen uit Zwijndrecht een flink zakmes bij zich te hebben en ook hij kon dit bij de agenten inleveren. Beide personen verklaarden dat ze zich niet veilig voelden en daarom het mes bij zich hadden.



Positief

De politie fouilleerde van 15.50 uur tot 17.00 uur en in de avond van 19.45 uur tot 20.15 uur en werd daarbij hierbij ondersteund door de suswachten van de gemeente, die flyers uitreiken aan de gefouilleerden en nadere uitleg gaven. De reacties van burgers waren over het algemeen positief.



Veiligheidsrisicogebied

De Zwijndrechtse burgemeester H. van der Loo besloot onlangs om een gebied in en rondom winkelcentrum Noord in Zwijndrecht aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Het gaat om het deel tussen de Burgemeester Jansenlaan, Laurensvliet, Bosch en Onrust. Door de aanwijzing kan de politie iedereen binnen het gebied preventief fouilleren. De aanwijzing geldt van 12 maart tot en met 6 mei 2021.



Ernstig gewond

De burgemeester nam het besluit naarr aanleiding van een schietincident op 28 februari 2021 op de Burgemeester Jansenlaan, toen een 23-jarige man uit Zwijndrecht ernstig gewond raakte. Groepen jongeren veroorzaken al langere tijd ernstige overlast in het gebied. Sinds 20 mei 2020 geldt er na 16.00 uur ook een samenscholingsverbod. Dat verbod blijft van kracht.



Wapenbezit verhoogt de kans op ongelukken en geweld. Het is volgens de Nederlandse wet verboden om wapens te bezitten of te gebruiken. Niet doen dus. Meer weten? Klik hier.