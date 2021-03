Man rijdt met ballon lachgas rond

Op zondag 15 maart 2021 om 17.00 uur kreeg een surveillance-eenheid de opdracht om uit te kijken naar een auto met daarin een man die een ballon met vermoedelijk lachgas in zijn mond had. De auto was snel gevonden op de van Voorst Tot Voorststraat. De bestuurder kreeg een stopteken maar hij reageerde niet. De agenten gingen naast hem rijden en zagen de bestuurder zitten met ene ballon in zijn mond en een verdwaasde blik in zijn ogen. Een agent riep hem aan door het geopende raam van de politieauto en toen had de verdachte het door wat er van hem verwacht werd.