Getuigen gezocht van gewelddadige beroving Veenendaal

De bezorger reed bestellingen rond op een scooter toen hij plotseling tot stoppen werd gemaand door een man. Het slachtoffer moest onder bedreiging van een vuurwapen afstappen. De dader ging er vervolgens op deze scooter vandoor in de richting van de Kastanjelaan.

Signalement

1.80 meter lang

Mager postuur

Licht getinte huid

Spreekt goed Nederlands

Donker blauwe, half lange parajumper jas met capuchon

Grijze joggingbroek

Gouden pilotenbril

Tips?

Mogelijk hebben getuigen de verdachte zien rijden op de gestolen scooter. Of zijn er mensen die de straatroof op de Lindelaan hebben gezien, of misschien wel beelden hebben. Tips doorgeven kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier of www.meldmisdaadanoniem.nl