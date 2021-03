Zeven aanhoudingen na schietincident in trein

Rond 09.40 uur kreeg de politie een melding van een conflict tussen meerdere personen in de trein. Hierbij zou mogelijk zijn geschoten. Agenten zijn direct ter plaatse gegaan en hebben zeven personen aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man uit Zaanstad, een 16-jarige jongen uit ter Apel, een 16-jarige jongen uit Zaandijk, een 16-jarig meisje van Koog aan de Zaan, een 15-jarige jongen uit Zaandam, een 17-jarige jongen uit Zaanstad en een verdachte met onbekende leeftijd/ woonplaats. Zij zijn overgebracht naar politiebureau voor verhoor.



Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar het incident in de trein en heeft al meerdere getuigen gesproken. Om een volledig beeld te krijgen van wat zich in de trein heeft afgespeeld komt de recherche graag in contact met andere getuigen die zij nog niet hebben gesproken. Heeft u iets gehoord of gezien? Of heeft u op een andere manier meer informatie over dit incident? Neem dan gelieve contact op met de politie in Zaandijk via 0900-8844. Mocht u liever anoniem informatie willen geven, dan kan dat via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).



2021053142