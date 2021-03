Recherche gaat uit van misdrijf bij aangetroffen lichaam Nico Broekhuysenweg

De recherche is ten behoeve van het onderzoek bezig met het in kaart brengen van het leven van het slachtoffer. Mensen die meer informatie hebben over de 22-jarige man uit Assendelft die vermoedelijk luisterde naar de bijnaam ‘Lau’, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie, al dan niet anoniem via Meld Misdaad Anoniem.



Dat geldt nadrukkelijk ook voor mensen die afgelopen donderdag op vrijdagnacht iets verdachts hebben gezien of gehoord nabij de Nico Broekhuysenweg in Amsterdam Nieuw-West, nabij de Tuinen van West. Ook mensen die donderdag of vrijdag op een andere locatie in Amsterdam of de regio Zaanstreek-Waterland een geluid hebben gehoord dat mogelijk afkomstig kan zijn geweest van een vuurwapen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.



U kunt uw informatie delen met de recherche via 0900-8844, via onderstaand tipformulier of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000, of via het formulier op de website van Meld Misdaad Anoniem.

BVH: 2021052259