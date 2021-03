Wie herkent de overvallers in Team West?

Overval bakkerij - Den Haag

Op zondag 3 januari rond 14.55 uur is een bakkerij aan de Vaillantlaan in Den Haag een overvallen. Een medewerker was een klant aan het helpen, toen een man de winkel binnenkwam. Nadat de klant de bakkerij had verlaten, kwam de net binnengekomen man naast de medewerker staan en duwde een kapotgeslagen fles in zijn zij. De overvaller riep om geld. Nadat het medewerker de kassa had geopend, pakte de overvaller er geld uit en liep weg in richting van de Stortenbekerstraat. In de uitzending tonen we camerabeelden van de overvaller.

Overval belwinkel - Rijswijk

Op maandag 26 oktober rond 17.30 uur vond een overval plaats op een belwinkel aan de Hendrik Ravesteijnplein in Rijswijk. Rond dat tijdstip kwam er een klant de winkel binnen en vroeg naar een Apple Iphone die in een vitrinekast lag. De medewerker opende de kast om de IPhone te pakken. Plotseling pakte de klant een mes en bedreigde daarmee de medewerker. Vervolgens pakte deze overvaller drie IPhones uit de vitrinekast, stopte deze in een gele plastic tas en rende hard weg in de richting van de Burgemeester Elsenlaan. In de uitzending tonen we camerabeelden van de overvaller.

Bankhelpdeskfraude- Den Haag

Op dinsdag 6 oktober werd het slachtoffer door een zogenaamde bankmedewerkster gebeld. Deze zogenaamde medewerkster vertelde dat de rekening van het slachtoffer werd geplunderd en dat ze haar geld moest overmaken naar zogenaamde veilige rekeningen. In totaal heeft het slachtoffer onder valse voorwendselen voor ruim 16.000,-euro naar verschillende rekeningen overgemaakt. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van twee mannen die in de Bankastraat in Den Haag geld opnemen.

Resultaten

Eerdere uitzendingen hebben tips opgeleverd die er soms zelfs voor zorgden dat verdachten werden aangehouden. Hieronder een update over eerder uitgezonden zaken.

Brandstichting Hekelingenstraat Zoetermeer

In de uitzending van 2 februari vroegen wij aandacht voor een brandstichting in een woning aan de Hekelingenstraat in Zoetermeer. Afgelopen woensdag zijn er vijf mannen uit Zoetermeer aangehouden. Ze worden ook verdacht van een ontploffing bij een huis in Nootdorp

In de uitzending van 26 januari deden wij een getuigenoproep na een gewelddadige straatroof in de Artemistraat in Delft. In januari werd een 56- jarige vrouw beroofd van haar tas en daarbij is ze meerdere keren gestoken. Inmiddels is een 57-jarige man aangehouden die op dit moment nog steeds vast zit.

In de uitzending van 2 februari toonden wij camerabeelden van een overvaller die samen met zijn handlanger probeerde binnen te komen bij een huis aan de Vreeswijkstraat. Mede dankzij tips werd een 21- jarige man uit Den Haag aangehouden, die net als de eerder aangehouden 20- jarige Hagenaar nog vast zit.

Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag 17maart wordt Team West nog een aantal keer herhaald.