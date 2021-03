Weer twee verdachten aangehouden in onderzoek naar rellen Rotterdam

Een van de jongens is te zien op de beelden met een pot van de supplementenwinkel. De andere jongen is te zien op de beelden bij de vernielingen en het gooien van een container en fiets op de rijweg.



Op 25 januari werden bijna zestig verdachten aangehouden. Sinds de start van het onderzoek zijn tot nu toe nog eens eenentwintig verdachten aangehouden. Morgen staan twee verdachten voor de rechter. Het onderzoek naar de ongeregeldheden gaat onverminderd voort. Meer aanhoudingen worden dan ook verwacht.



Nieuwe beelden

Er worden nog steeds beelden bekeken. Donderdag 18 maart zijn er weer nieuwe beelden van relschoppers te zien in het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond. De twee mogelijk minderjarige verdachten die vorige week nog geblurd zijn getoond, hebben zich nog niet gemeld. Zij worden aanstaande donderdag ook herkenbaar getoond. Alle verdachten zijn zien te zien op https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2021/februari/07-wie-herkent-de-verdachten-ongeregeldheden-rotterdam.html



Schermen

Maandag 15 maart jl. zijn er weer nieuwe verdachten geplaatst op verschillende schermen door de stad in Rotterdam. Tegen alle relschoppers en zeker tegen de minderjarigen en hun ouders zeggen we: meld je!



Informatie?

Herken jij 1 van de verdachte(n)?

- Bel de gratis tiplijn 0800-6070 of vul het tipformulier in. Vermeld svp altijd het VRDAM nummer wat op de foto staat.

- Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

- Ook is er de afdeling Team Criminele Inlichtingen waar u uw informatie vertrouwelijk kunt delen. Zij zijn te bereiken via 088-6617734